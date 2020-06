1971, une marque de vêtements liégeoise, vintage, éthique et de qualité

Christelle LOOZEN, fondatrice de la marque liégeoise 1971, était notre invité ce matin. Elle est à l'origine d'une collection de vêtements écologiques, éthiques et made in UE.

Il s’agit d’un label Fairtrade et éco-friendly en phase avec une industrie de la mode plus juste, plus humaine et respectueuse à la fois des producteurs, des distributeurs et des consommateurs.

Un pari réussi qui n’empêche pas le fun, l’audace et un sens du décalage qui fait mouche.

Pourquoi 1971 ?

c’est avant tout l’année de naissance : celle de Christelle Loozen, la designer à l’origine de ce label centré sur la maille pour hommes et dames.

1971, c’est aussi un clin d’œil à l’esprit des années 70.

Ces 2 ateliers sont basés au nord du Portugal: un premier, orchestré par une femme entrepreneur, est en charge de la confection des sweaters et un second, totalement familial, assure la fabrication des pièces en maille.

Elle a lancé une ligne de jeans en toile recyclée. Produite en Italie dans une approche " less water ".

Dans cette même logique, chaque commande réalisée sur l’e-shop 1971 est expédié dans un packaging RePack, un système d’emballage réutilisable qui permet d’éviter l’utilisation massive de contenants à usage unique.

Plus d'infos ICI