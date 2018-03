17ème Marché des Gourmets à Jehay ce samedi 24 & dimanche 25 mars

Ce marché s'installe chaque année dans le superbe cadre de l’Abbaye de la Paix-Dieu.

Cette nouvelle édition valorisera le terroir et ses savoureux produits venus de Wallonie, mais également d’autres régions d’Europe.

Ainsi, vous pourrez y trouver la Bière Le mur de Huy, des Confits, liqueurs, sirops, tisanes, à base d'hibiscus, des chocolats ...mais aussi Produits divers basques et du Sud-Ouest, de l'Huile d''olive et produits dérivés, des Pouilles,

des Produits biologiques corses, et les Huîtres fraîches d'Arcachon.

Durant le weekend, le restaurant vous proposera des assiettes traditionnelles réalisées avec les produits des exposants, y déguster les huitres et redécouvrir, le merveilleux parmentier de canard réalisé avec les produits de la ferme d'Artagnan.

RDV: A l'abbaye de la Paix Dieu le samedi 24 mars de 11:00 à 20:00 et

le dimanche 25 mars de 10:00 à 19:00-

Infos: www.marchedesgourmets.be/