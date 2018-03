15ème édition 100% belge au Belzik Festival

Premier rendez-vous musical d'envergure au calendrier des festivals 2018, le Belzik célèbre cette année son 15ème anniversaire avec pour cette édition une affiche entièrement belge, délibérément concoctée par le comité organisateur qui veut ainsi retourner aux racines du Festival. Celui-ci réunira du jeudi 15 mars au samedi 17 mars dans l'imposant hall de Criées de Herve Battice, une brochette d'artistes de grand talent issus des quatre coins du Royaume et ce dans des styles musicaux particulièrement variés . Le Belzik jouera sur le contraste, voire la rupture entre les styles, les rythmes et la langue utilisée par les groupes et chanteurs. 14 concerts figurent à l'affiche du Belzik 2018 auxquelx on ajoutera les 10 concerts (gratuits) programmés dans les cafés de l'entité de Herve le mercredi 14 en soirée - le Belzik Café - qui serviront ainsi d'apéritif avant les grands concerts sur la scène du Hall de Criées.

Navigant entre découvertes et artistes confirmés, le Belzik propose un mélange intéressant et soigne les goûts des différents publics; mais comme dans tout festival, des têtes d'affiche serviront de moteur au rendez-vous musical hervien.

Dès le jeudi, l'artiste au succès exponentiel, Typh Barrow, dans son style pop/soul, présentera son nouvel album sorti en janvier "Raw" enregistré à Londres et Bruxelles et fera l'étalage de son formidable talent que sa voix exceptionnelle illustre à merveille. Elle succédera au groupe émergeant Delta et ses harmonies vocales, dont la prestation repose actuellement sur son premier album sorti en octobre, "A ciel ouvert".

Et puis, cette création très attendue pour clôturer la première soirée: le guitariste hutois Alain Pire rend hommage aux Beatles en célébrant les cinquante ans de l'album légendaire des quatre de Liverpool " Sergent Peppers's"; pour ce faire, Alain Pire n'a pas lésiné dans les moyens: 27 musiciens garniront la scène avec parmi eux des Anglais mais aussi quelques invités comme Perry Rose et autre Marc Ysaye. Voilà qui devrait mettre le feu au hall de Criées pour la fin de la première journée.

Rupture de style, écrivions-nous: la programmation du vendredi en est le premier témoin puisque la soirée sera consacrée à la musique électro et aux DJ; une soirée pour un public jeune qui savourera sans doute les prestations de Yew, Fugu Mango, Alex Germys, du mystérieux Kid Noize et Dirtymix.

Le Belzik démarrera plus tôt le samedi: dès 16h30 , une salve d'artistes d'univers différents assureront sans doute le succès du troisème volet du festival: on débutera par Faon Faon, deux filles dans un registre de chansons atypiques. The Kilt se lancera dans des reprises de groupes de légendes comme Led Zeppelin, Muse, AC DC et autre ZZ Top. Ykons présentera son premier album indie -pop actuel, tandis que David Leo , ex-Malibu Stacy, livrera une musique tantôt funky tantôt groovy, juste avant la star de la soirée, Arno, que les organisateurs considèrent comme l'incarnation du style Belzik Festival: l'inimitable Ostendais alternera rock, blues, et chanson française comme il le fait depuis 30 ans déjà.

L'édition 2018 se clôturera dans un pur style festif comme les Gauff' le transmettent au public depuis 25 ans; un retour aux origines du festival aussi puis que les Gauff' figuraient déjà l'affiche du premier Belzik voici quinze années. Leur présence était incontournable et gageons que les rythmes, costumes, et autre textes farfelus engendrera une ambiance du tonnerre au hall de Criées; une clôture qui s'annonce en tous les cas haute en couleurs !

Infos générales: www.belzik.be