14 chars et 150 figurants à la Parade de Noël de Malmedy ( 23 décembre)

L’événement a pris de l’ampleur ; organisé au départ d’un village de l’entité, la parade de Noël de Malmedy, dont la 5ème édition se déroulera le dimanche 23 décembre à 18h30, constitue désormais l’une des animations majeures de la jolie cité ardennaise. L’an passé, c’est pas moins de 10.000 spectateurs qui se sont rassemblés le long du parcours de la parade, émerveillés par le spectacle que celle-ci procure.

Tout commence en 2013 à Meiz, l’un des villages de l’entité de Malmedy. Un groupe de jeunes âgés de 12 à 17 ans se lancent un défi : amener la magie de Noël dans leur village pour le plaisir des tout jeunes.

Le groupe décide d’organiser une parade avec quelques chars entourant celui du Père-Noël qui traversera plusieurs villages : Meiz bien sûr mais aussi Bernister et Burenville, autant de hameaux situés aux abords du circuit de Francorchamps. Fort de ce premier succès, les jeunes organisateurs décident de franchir un pas supplémentaire en créant l’année suivante une parade de plus grande ampleur qui profite à l’ensemble des Malmédiens : la parade de Noël de Malmedy est née, avec cette fois 70 figurants et cinq chars superbement décorés ; la magie de Noël fait mouche : elle attire un public déjà nombreux et conquis par la beauté du cortège. D’année en année, l’événement grandit pour en être cette année à sa 5ème édition ( la 6ème dans les villages environnants) : 14 chars ont été construits pour l’édition 2018 du 23 décembre et 250 costumes ont été fabriqués pour les 150 figurants et danseurs au cours des six mois de préparation. C’est désormais 300 bénévoles qui contribuent à l’événement lequel est aujourd’hui géré par une nouvelle asbl. Une trentaine de répétitions ont été nécessaires pour composer les différents ballets des danseuses qui encadreront les chars, et pour le grand bonheur des plus petits, une centaine de kilos de cadeaux, friandises et bonbons seront lancés depuis les chars.

Quelques nouveautés émailleront la parade 2018 comme la présence de l’excellent Brass Band de Xhoffraix qui ouvrira le cortège et un conteur d’histoires qui racontera la magie de Noël. Quant aux chars, ils proposeront chacun un thème resté toutefois secret jusqu’au jour J. La parade démarrera à 18h30 du cinéma MovieMills et empruntera le tracé habituel du célèbre Cwarmê de Malmedy. Le spectacle devrait durer environ une heure.