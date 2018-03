Restauration de la chapelle Saint-Roch ou quand le patrimoine immatériel vient au secours de patrimoine matériel

Plus d'infos

× Quitter

Émission en Wallon liégeois… une ou un invité, de la musique, des chansons, l’actualité culturelle, Poyète & Poyon èsplorèt l’ walon (qui explorent et vous font découvrir le wallon liégeois), un soufle d’enfants (sofla d’èfants), une nouvelle, un conte ou un sketch, lès doûs mots d’amon nos-ôtes, espèce de jeu des dictonnaires en wallon, en collaboration avec l’asbl Djåzans Walon, un " grand classique du jour ", les incontournables " bonjour " en provenance de Mons et Namur… et tofér, come di djusse, dèl bone oumeûr !j