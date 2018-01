La poésie et la chanson ardennaises à l’honneur lors de la Sîze Walone de ce lundi…

Il y a une vingtaine d’années, Jean-Philippe Legrand, licencié en journalisme et dessinateur de presse, s’est lancé le défi de rédiger un ouvrage reprenant l’intégralité des écrits dialectaux de son grand père Camille Gaspard. Défi réussi, livre imprimé, l’auteur est venu nous le présenter ce lundi.

Camille Gaspard (1917-1990) est un auteur dialectal de Wanne, qui a marqué la littérature ardennaise. Son petit-fils a rédigé sa biographie en évoquant l’ambiance de son village et compilé son œuvre, 150 textes en wallon (chansons, poèmes, déclamations…) qu’il a illustrés et richement documentés (nous citerons à titre d’exemple un lexique de plus de 1000 mots reprenant des termes archaïques ou caractéristiques de la région).

" J’ai souhaité réaliser une sorte de synthèse entre l’ouvrage de dialectologie et le chansonnier divertissant. Une place y est volontiers laissée aux sentiments que j’éprouve pour ce grand-père, homme de terre de lettres, apprécié de tous " nous a confié Jean-Philippe.

Le livre est interactif aussi puisqu’il s’accompagne de 60 morceaux enregistrés accessibles sur internet.

" Camille Gaspard, auteur wallon " vie et œuvre d’un chansonnier ardennais du 20e siècle, c’est un livre cartonné, cousu, de 550 pages, 150 textes, 130 illustrations, 80 partitions avec accords. Il est vendu au prix de 30 € (+ 5 € de frais de port éventuels). On peut se le procurer via l’éditeur " Mémoires Ardennaises " 080/643.208, info@memoires-ardennaises.be ainsi que dans différents endroits dont vous trouverez la liste sur www.memoires-ardennaises.be.