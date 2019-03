Vincent Niclo déplie ses Petits papiers...

Ce dimanche, c’est le chanteur Vincent Niclo qui dépliera les petits papiers de Bruno Tummers à partir de 13h.

Vincent Niclo a sorti il y a quelques semaines, un nouvel album intitulé Tango.

Après des collaborations avec les choeurs de l'Armée Rouge, Charles Aznavour, Serge Lama... un album-hommage à Luis Mariano et un autre composé par Pascal Obispo, Vincent Niclo nous propose son nouveau projet en français et en espagnol.

Tango mêle grands standards (La Cumparsita ou des compositions de Piazzolla et de Gardel) et chansons originales signées Pascal Obispo, Slimane ou Patrick Fiori.

Découvrez déjà l'un des mots dépliés par Vincent dans la vidéo ci-dessus!

La scène c'est ce que je préfère. Je ne me sens même plus moi-même. Le temps s'arrête. On est en osmose avec le public. Je suis hyperactif donc je n'ai même pas le temps de réfléchir à ce que je fais entre les shows. C'est cette vie que je rêvais d'avoir. Je me lève le matin, je suis heureux de retrouver le public qui m'a fait confiance. Je sais ce que c'est de chanter pour un public qui ne vient pas pour vous, je l'ai fait en première partie de Céline Dion. Quand il vient pour vous, le public vous envoie déjà de l'énergie. Je profite du moment.