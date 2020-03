Petits papiers confinés avec Zazie

Pendant le confinement, chaque jour, on vous propose de redécouvrir quelques petits papiers déballés par une personnalité passée par le studio depuis la création de l’émission. Cette semaine, des invités musique sont à l’honneur.

La chanteuse Zazie a fait plusieurs escales dans les petits papiers, voici quelques moments de partage qui évoquent l’intensité qu’elle met dans la façon d’envisager son métier, comment elle tente de préserver sa vie personnelle de cette intensité, son rapport à la tristesse et à la mélancolie, le plaisir de faire un métier où on passe son temps à " jouer " de la musique et sa passion d’adolescente pour Mel

Les Petits Papiers avec Zazie à réécouter ici