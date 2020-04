Petits papiers confinés avec Yves Simon: "J'ai dépassé l'ambition de mes 17 ans".

Pendant le confinement, chaque jour, on vous propose de redécouvrir quelques petits papiers déballés par une personnalité passée par le studio depuis la création de l’émission. Le principe, une réaction spontanée face aux mots trouvés sur les papiers et une discussion en fonction des réponses apportées.

Yves Simon a commencé sa carrière dans la musique. On se souvient des titres emblématiques comme "Au pays des merveilles de Juliet" ou "Diabolo menthe". En parallèle, il écrit de nombreux romans comme "La compagnie des femmes" en 2011, l'occasion de son escale dans le studio des Petits papiers.

Retour sur cette rencontre avec des souvenirs d'une enfance dans une famille de condition modeste mais avec une mère qui lui a fait confiance et lui a permis de s'épanouir dans ses envies : " Beaucoup de gens autour de moi ont eu l'argent et pas l'amour et ce n'est pas le même résultat".

Yves Simon évoque aussi la séduction et le fait d'avoir aussi "beaucoup aimé séduire sans finalité. Savoir que tout possible, c'est parfois suffisant".

L'auteur raconte également comment à 17 ans , il a obtenu un zéro pointé lors d'une dissertation sur le thème de l'ambition.

