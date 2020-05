Petits Papiers confinés avec Vianney : "Je suis vraiment normal !"

Le chanteur Vianney est passé à deux reprises dans le studio des Petits papiers pour commenter les mots qui lui étaient proposés. Retour sur ces rencontres.

Passer un moment avec Vianney, c'est comprendre l'importance de sa famille dans son histoire. Des parents qui lui ont enseigné l'intégrité : "Ça peut paraître comme un effort d'être intègre mais c'est quelque chose sur lequel je me repose beaucoup. Mes bases sont solides, j'ai des parents présents, mes amis d'enfance sont toujours là donc, j'évolue mais je ne pense rien sacrifier de ce que je suis".

Quelqu'un de normal, c'est aussi comme ça qu'il se sent. "Parfois, je me dit que si les gens savaient... je suis vraiment normal quoi ! La notoriété c'est parfois un peu en déséquilibre avec ce qu'on est finalement. Même si je sais que c'est important et qu'elle a été un moteur et un catalyseur pour plein de choses".

Le chanteur va plus loin dans ce rapport à la notoriété et à ce qu'elle engendre, souvent plus pour les autres que pour lui-même d'ailleurs. "Je suis pudique pour protéger les gens autour de moi. Ça m'embête que mon entourage puisse être touché par des choses qui me concernent ou qu'on dit de moi".

Vianney parle aussi de son tempérament optimiste et de la lumière qui compte beaucoup dans son travail. "Ça m'obsède dans l'écriture de chansons de proposer chaque fois quelque chose de lumineux".

