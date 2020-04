Petits Papiers confinés avec Nicolas Bedos : "J'ai toujours fait les choses pour un public idéal!"

Pendant le confinement, chaque jour, on vous propose de redécouvrir quelques petits papiers déballés par une personnalité passée par le studio depuis la création de l’émission. Le principe, une réaction spontanée face aux mots trouvés sur les papiers et une discussion en fonction des réponses apportées.

En 2011, lors de son passage dans les petits papiers, on parle beaucoup de Nicolas Bedos pour ses chroniques La semaine mythomane dans l'émission de Laurent Ruquier. Il publie en parallèle de ses apparitions télévisées "Journal d'un mythomane", un livre dans lequel il fait vivre le personnage de ses chroniques. Depuis, le temps a passé, Nicolas Bedos s'est lancé avec brio dans le cinéma en tant qu'acteur et réalisateur (Monsieur et Madame Adelman en 2017 et La belle époque en 2019). Retour sur quelques papiers en sa compagnie.

On y apprend qu'il est très bon client des drames et des comédies romantiques, qu'il a des amis belges qui boivent trop, qu'il rêve de sérénité, qu'il a peur du silence et qu'il a tendance à abuser des textos, un truc de lâche.

Nicolas Bedos vient de terminer le tournage en tant que réalisateur du prochain OSS 117 avec Jean Dujardin.

On espère le revoir dans les Petits papiers lorsque le film sortira !