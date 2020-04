Petits Papiers confinés avec Michel Legrand: "Je suis un homme de bonheur"

Michel Legrand nous a quittés en janvier 2019. Trois ans plus tôt en mars 2016, le compositeur s'arrête dans le studio des petits papiers. On vous propose de réécouter l'intégralité de cet interview sensible et sans fards.

Michel Legrand raconte son enfance de petit garçon qui ne trouve pas sa place " Je détestais le monde des enfants et je détestais aussi celui des adultes (...) Le piano a été mon seul ami pendant toute mon enfance". Lui dont la musique a occupé une vie entière explique que celle ci a réellement commencé le jour où il est entré au conservatoire à l'âge de dix ans.

Michel Legrand évoque aussi beaucoup la mort qu'il faut apprivoiser et dont il faut apprendre à ne plus avoir peur: "J'ai appris qu'on continue après, ça m'a permis d'en sortir".

Ce rêveur revendiqué parle de certaines nuits où une mélodie lui tourne en tête, une mélodie plus belle que toutes celles entendues jusque là, une mélodie qu'il note et rejoue le lendemain avec déception.

Il est question de sérénité aussi dans cette rencontre et de l'amour de sa vie, son épouse Macha Méryl, retrouvée après 50 ans de séparation, une belle histoire sans regret parce que chacun a fait ce qu'il devait. Michel Legrand évoque son "épouse touflante" et insiste sur l'idée que "la femme est supérieure à l'homme, la mienne en tous cas !". On parle aussi de l'apprentissage qui ne s'arrête jamais, du piano qui exige un travail quotidien, des choix "qui privent de plaisirs intenses mais aiguisent l'intelligence", de la musique au cinéma qui "doit raconter une autre histoire que celle que l'on voit", de son humeur égale pour ne pas faire subir aux autres des choses désagréables...

Un moment plein de richesse à réécouter via ce lien ainsi que de de nombreuses interviews Petits papiers