Petits Papiers confinés avec Jean-Marie Périer : "Je vous aime et ça ne vous regarde pas"

Pendant le confinement, chaque jour, on vous propose de redécouvrir quelques petits papiers déballés par une personnalité passée par le studio depuis la création de l’émission. Le principe, une réaction spontanée face aux mots trouvés sur les papiers et une discussion en fonction des réponses apportées.

Le photographe des stars et de la grande époque de Salut les copains est passé par le studio des Petits papiers en 2012 à l'occasion de la parution de son livre "Rencontres".

Un personnage qui ne s'encombre pas de conventions et dit ce qu'il pense avec spontanéité et sincérité pour évoquer l'Aveyron où il s'est installé pour goûter aux joies de la solitude et côtoyer des gens normaux, loin du parisianisme superficiel. Jean-Marie Périer est heureux de cette possibilité de repli et de tranquillité, lui qui ne s'ennuie jamais : "Je ne sais pas ce que c'est, je n'en ai pas le temps. Et puis si moi, je m'étais ennuyé , c'est sans espoir ! J'ai vécu tellement de vies différentes et rencontré tellement de gens!".

Ces rencontres il les évoque aussi dans cette interview, Mick Jagger, "le plus intelligent de tous"; Jacques Dutronc "l'amour de sa vie " ou Françoise Hardy, "ma famille".

Il évoque aussi Steve Jobs qui selon lui a "créé des millions d'artistes avec Apple".

Et il prononce cette jolie phrase "Je vous aime et ça ne vous regarde pas" qui lui vient de son grand-père.