Petits Papiers confinés avec François Cluzet: "Le cinéma est un sport collectif, la vie aussi".

François Cluzet est passé par le studio des Petits Papiers en juin 2015. Une rencontre à retrouver dans ces petits papiers confinés.

François Cluzet a rêvé d'être acteur dès l'âge de 10 ans, il n'y avait pas de doute dans son esprit quant à sa vocation. Pour la première fois, il raconte dans ces petits papiers, comment cette envie dévorante est devenue une évidence inéluctable : "Quand j'ai poussé la porte du Cours Simon (qui forme les comédiens), c'est comme si j'avais poussé la porte de ma vie ". Il s'est passé quelque chose ce jour là dans la vie de François Cluzet qui relève presque du mystique. "J'avais deux voeux à l'époque, être amoureux et devenir un acteur célèbre". La célébrité pour celui qui de son propre aveu préférait être une vedette à l'idée d'être un grand artiste. Les choses ont évolué avec le temps et l'expérience qui apprend à faire "des choix artistiques mais aussi citoyens".

On parle aussi de doutes et d'abandon dans cette émission puisque l'acteur explique : "Un artiste est quelqu'un qui refuse la maitrise et accepte de s'abandonner". Une nécessité qui différencie l'artiste du public "On joue pour ceux qui ne jouent pas, il faut donc toujours laisser une place pour la part du spectateur". Un spectateur qui doit pouvoir trouver des raisons de s'identifier ou de reconnaître ce que l'acteur propose.

François Cluzet évoque aussi l'esprit d'équipe et l'idée que seul il ne sait rien faire. "Le cinéma est un sport collectif, la vie aussi".

