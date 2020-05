Petits papiers confinés avec Dick Rivers: "Moi Hervé Fornieri, j'aime beaucoup Dick Rivers"

Dans les archives des Petits Papiers, on retrouve des moments partagés avec des artistes qui nous ont quittés. C'est le cas de Dick Rivers passé en 2011 par le micro de Régine Dubois pour commenter quelques mots liés à sa vie et sa personnalité.

Il est question dans cette rencontre de défauts et de qualités, les uns étant parfois aussi les autres. Comme le fait d'être possessif par exemple, Dick Rivers l'avouait avec franchise: "J'ai tendance à mélanger le travail et l'amitié et à être très possessif". Ses amis le savent mais ils savent aussi qu'à l'approche des fêtes de Noël par exemple, aucun ne sera oublié, Dick les appelait tous, histoire de leur rappeler qu'il tenait à eux.

Cet angoissé de nature "tout le temps et par tout" raconte aussi comment en 1976, il a lâché la scène et reconnait que c'était "une énorme connerie de perdre le contact avec ceux qui m'ont fait".

Il parle aussi de la méticulosité qui est la sienne: "C'est gonflant des fois cette envie que tout soit toujours parfait et en même temps l'idée de pouvoir faire mieux, c'est ce qui me pousse".

Il raconte pourquoi petit il voulait devenir chirurgien et comment "Heartbreak hotel" d'Elvis Presley a changé sa vie. Enfin, Hervé Fornieri évoque Dick Rivers, le personnage qui fait partie de lui et qu'il aime tant "Je suis son plus grand fan et son plus grand critique". Et à la question de savoir si ce Dick n'est pas parfois un peu encombrant, il répond par la négative et ajoute avec tendresse "Dick est présent dans ma vie depuis 50 ans, c'est difficile de l'ignorer".

La rencontre complète est disponible ici

Et pour les amateurs, beaucoup d'autres petits papiers confinés par ici avec Lio, Alain Souchon, Cali, Julos Beaucarne, Michel Legrand, François Cluzet, Jean-Marie Perier, Christophe, Nicolas Bedos, Yves Simon, Bouli Lanners, Zazie, Macha Méril...