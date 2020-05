Petits papiers confinés avec Dave: "Je suis serein mais si l'avion bouge, je panique un peu".

C'est en 2013 que Dave s'arrête dans le studio des Petits papiers à l'occasion de la sortie du film belge "Une chanson pour ma mère" de Joël Franka. Un échange sans langue de bois et avec beaucoup d'humour pour celui qui incarne avec ce film, son propre rôle, celui de Dave, le chanteur.

Dave parle d'oubli dans cette rencontre parce que "tout ce qu'on fait, c'est pour oublier qu'on va mourir finalement". L'oubli se soi aussi qui s'empare de lui quand il monte sur scène "l'endroit où je suis vraiment à poil, exhibitionniste, avec des voyeurs dans la salle".

Avec son franc parler, Dave raconte qu'il a souvent du mal à dire non "parce que c'est impoli mais aussi parce que c'est difficile de dire non à une proposition financière alléchante qui rassure". Il parle de son âge et du fait qu'il n'a pas d'autre choix que de l'accepter, évoque la sérénité de son père au moment où la fin s'est approchée, une sérénité dont il essaye de s'approcher: " Je dis que je le suis mais quand l'avion bouge, je panique un peu".

Il se souvient de la beauté des premières fois, et parle du personnage "Dave" et de ce qu'il reste de Wouter (son véritable prénom).