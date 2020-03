Petits Papiers confinés avec Daniel Pennac: "J'ai tendance à trouver pas mal de poésie au hasard"

Pendant le confinement, chaque jour, on vous propose de redécouvrir quelques petits papiers déballés par une personnalité passée par le studio depuis la création de l’émission. Cette semaine, des invités littérature à l'honneur.

L’auteur de la saga des Malaussène et de bien d’autres livres comme " Le dicateur et le hamac ", " Chagrin d’école " ou il y a quelques semaines " La loi du rêveur " était passé par le studio des Petits papiers en 2010.

Il raconte ses années de prof et les visites qu’il fait encore régulièrement dans les classes de lycée de banlieue où il a " l’impression d’entrer dans du vivant en opposition à tout ce qui est établi, qui se croit solidement assis sur son cul ".

Daniel Pennac évoque aussi l’inévitable solitude de son métier: " C’est le lot de tout écrivain, si vous n’aimez pas la solitude, posez tout de suite votre stylo ".

Grand fan de Tintin, il pose aussi une colle aux amateurs… et propose un jeu original auquel il joue depuis trente ans avec son épouse pour tromper l’ennui.

