Petits Papiers confinés avec Cali: " Insouciance, j'aime bien ce mot..."

Cali est passé à plusieurs reprises par le studio des Petits papiers. On vous propose cette rencontre issue des archives. C'était en 2015, au moment de la sortie de l'album "L'âge d'or".

Cali raconte le chemin dans cette interview et comment il a fait des choix à l'adolescence face aux portes qui s'ouvraient devant lui. "Nous sommes les seuls patrons de nos vies, c'est important d'aller vers les choses dont on a vraiment envie".

Il raconte aussi le bonheur, celui de la musique et du premier succès avec le titre " C'est quand le bonheur" mais aussi le bonheur d'être père à trois reprises.

Il parle de l'insouciance "un mot qui s'envole... comme le mot vie d'ailleurs, il s'envole aussi". Si le mot s'envole, l'insouciance se cultive et Cali a l'impression de faire régulièrement des fugues amoureuses pour les gens et les choses qu'il aime à l'image de celle de ses 16 ans: " J'ai fait une fugue amoureuse pour retrouver une fille que j'aimais en Irlande. Depuis, j'ai continué à faire ça pour les choses que j'aime. C'est dans ces moments là qu'on a le plus de chance de croiser la folie créatrice et la vraie vie".

Il est question aussi de premières fois, d'esprit d'équipe, de paternité, d'excès et de rugby dans cette rencontre.

