Petits papiers confinés avec Bouli Lanners : "J'ai besoin de Liège, cette ville me nourrit"

Pendant le confinement, chaque jour, on vous propose de redécouvrir quelques petits papiers déballés par une personnalité passée par le studio depuis la création de l’émission. Le principe, une réaction spontanée face aux mots trouvés sur les papiers et une discussion en fonction des réponses apportées.

Bouli Lanners est passé par le studio des Petits papiers lors de la sortie du film "Les premiers, les derniers" en 2016.

La discussion a commencé par son ancrage dans la ville de Liège et ce plaisir d'y revenir après chaque tournage. L'acteur- réalisateur raconte en effet "J'aime bien partir mais je me réjouis de revenir" avant d'ajouter qu'il aime cette ville parce qu'elle le nourrit et que "le drame y côtoie toujours la comédie et c'est ça qui est formidable dans cette ville".

Bouli parle aussi d'esthétisme, de sa vision du beau et de l'importance d'en mettre dans les films: "Le cinéma est un art populaire et même si le propos est honnête, il faut rendre le film accessible et l'image ne doit en rien être glauque. Formellement, le film doit être beau".

Face au mot "écrire", Bouli Lanners raconte comment il s'isole au lever en période d'écriture : "Je me lève et je ne parle à personne. Si je dis ne fût-ce que deux phrases à ma femme, c'est foutu ! Je rentre dans mon bureau directement et c'est parti".

Enfin, il est aussi question de silence dans cette rencontre, ceux provoqués par l'achat d'un casque qui crée du silence et ceux qui n'existent pas en société parce que Bouli avoue tous les combler en parlant beaucoup.

L'intégralité de l'interiew est ici ainsi que tous les autres petits papiers confinés.

Bonne écoute :-)