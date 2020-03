Petits papiers confinés avec Alain Chamfort

Pendant le confinement, chaque jour, on vous propose de redécouvrir une quinzaine de minutes de petits papiers déballés par une personnalité passée par le studio depuis la création de l’émission. Cette semaine, des invités musique sont à l’honneur.

Dans cette sélection de mots commentés par Alain Chamfort, il est question d’intuition, de la beauté des rencontres, des échecs qui n’en sont pas forcément, du rapport à la danse, des contrats et de l’indépendance artistique, du piano et de son importance dans sa vie… Quelques moments de sincérité avec un chanteur hors normes, toujours élégant et délicat dans son approche de son métier et de la vie en général.