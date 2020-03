Nicolas Fiszman, musicien belge. De Philippe Catherine à Sting, en passant par Alain Bashung, Zazie, Biolay, Maurane, Cabrel et bien d'autres.

Le guitariste et bassiste belge Nicolas Fiszman était l’invité des Petits Papiers ce dimanche. Ce musicien aussi discret que talentueux accompagne depuis plus de 40 ans, sur scène et en studio, des artistes comme Zazie, Benjamin Biolay, Maurane, Francis Cabrel, Philippe Catherine, Alain Bashung… Récemment c’est avec Sting qu’il est parti en tournée à travers le monde.

En Belgique, il y a de nombreux musiciens talentueux qui travaillent avec des artistes internationaux. Nicolas Fiszman en fait partie. Il débute sa carrière à l’adolescence. A 15 ans, il ne brille pas tellement à l’école mais officie déjà pour de nombreux projets musicaux sur scène et en studio. Son père lui proposera alors d’aller " faire son métier " et Nicolas se consacrera uniquement à sa passion, multipliant les projets et les collaborations tant dans le jazz que dans la pop.

Dans les Petits papiers, il raconte comment il est monté sur scène dès l’âge de 11 ans avec le guitariste de jazz Philippe Catherine, sa rencontre et ses premières scènes avec Maurane alors qu’il en a 13, ses collaborations avec Zazie, Alain Bashung, Francis Cabrel, Benjamin Biolay. Et puis, comment un soir d’octobre dernier, il a été appelé pour accompagner Sting dans sa dernière tournée.

Lui qui n’aime pas être à l’avant-scène et préfère la position discrète du bassiste à celle de guitare héros mérite pourtant bien qu’on le mette à l’honneur. C’est le cas dans ces petits papiers à réécouter et partager autant que vous le souhaitez : l'émission complète avec Nicolas Fiszman