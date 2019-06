Naissance, autres, sincérité... quelques uns des Petits papiers d'Emmanuel Moire à découvrir dimanche!

Après Et si on parlait d’amour et La promesse, extraits de cet album, Emmanuel nous propose un nouveau single : Le héros .

"Autres" : je crois qu'au début, j'en avais beaucoup peur. Je me sentais rarement en confiance et à l'aise face à l'autre. J'étais très vite perturbé. Je ne vis plus les choses de cette manière. Je me sens chez moi un peu partout. Rencontrer des gens formidables m'a réconcilié avec les autres, des gens avec qui on se connecte, qui nous nourissent, qui nous portent. La musique m'a permis de créer du lien avec les autres. C'est mon métier et ça m'aide à vivre. Je passe ma vie artistique en alternant des projets collectifs et individuels. J'aime la solitude comme j'aime être entouré.