M. Pokora : "À travers ton histoire tu peux raconter celle des autres aussi"

M. Pokora s'est confié sur son quotidien d'artiste dans Les Petits Papiers avec Bruno Tummers. Tous les dimanches dès 13h dans Les Petits Papiers, un ou une artiste déplie des papiers sur lesquels sont écrits un mot qu'il ou elle doit commenter pour dresser leur autoportrait. Pas question dès lors de parler de promotion mais plutôt d'aborder leur personnalité, ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'apprécient pas. Ce 6 décembre, à l'occasion de la réédition de son album Pyramide, sorti en 2019 et qui a connu un large succès, M. Pokora s'est confié dans l'émission au micro de Bruno Tummers.

"Je veux le meilleur de chacun"

M. Pokora a toujours voulu valoriser ceux qui l'entourent dans ses projets. "Je suis quelqu'un qui part du principe que l'on n'y arrive jamais seul, qui essaie de tirer le meilleur de chaque personne dans son équipe" estime le chanteur. "Quand je prends des gens ce n'est pas pour les brider mais je veux qu'ils s'expriment. C'est ce que je fais avec mes danseurs, mon directeur artistique (...) Hakim Ghorab, avec les artistes avec qui je bosse. Je veux le meilleur de chacun. C'est important d'être à l'écoute et puis de mettre en lumière le travail des autres aussi. Si je fais une tournée par exemple et qu'on est 100 sur la route, les techniciens, les musiciens, les danseurs, c'est important que tout le monde se sente à l'aise et puisse exprimer ce qu'il a envie d'exprimer. Si même un mec aux lumières me dit : 'Ah j'ai pensé à un truc', vas-y propose ! J'aime fédérer, réunir les gens, j'aime communiquer avec mes équipes". L'expérience qui l'a fait grandir pour mieux communiquer ? La comédie musicale Robin des Bois où il faisait un discours pour motiver les troupes avant chaque représentation.

Raconter l'histoire de tous à travers la sienne

M. Pokora est aussi un artiste qui a toujours fait preuve d'une certaine sensibilité, notamment dans les chansons de son album RED et du dernier, Pyramide. "Je pense que là où il y a des failles, c'est là où passe la lumière. C'est là que les gens peuvent être touchés. C'est important aussi dans un album de laisser passer la lumière et de montrer ses failles" déclare-t-il. "Je le cite tout le temps mais c'est Gainsbourg qui disait : 'Raconte leur histoire pas la tienne', et je pense qu'à travers ton histoire tu peux raconter celle des autres aussi parce que l'on vit tous les mêmes choses : le doute, on doute tous un jour pour différentes raisons, on tombe tous un jour, on tombe tous amoureux un jour, et on est tous déçus en terme d'histoire d'amour, on a tous été trahis, on a tous rêvé, chacun à son échelle, mais on vit tous ces étapes-là et donc forcément il y a toujours une chanson dans laquelle on peut se reconnaître".

M. Pokora jette un regard également sur ses 17 années de carrière et ses débuts avec Popstars. L'artiste s'est toujours senti à part face à la variété française. "Je suis arrivé avec mon style, mes baggys et casquette à l'envers, dans une époque où c'était la variété sur tous les plateaux télé" rappelle-t-il. "On ne me l'a jamais dit mais je sais que cela devait un peu ricaner (...) Moi j'étais convaincu que je pouvais être un des fers de lance de cette génération qui arrive avec cette culture de musiques plus urbaines, et que j'étais capable de les populariser en quelque sorte. Et 15 ans après cette musique-là, ce courant musical, est celui le plus présent sur les ondes et en télé. C'est devenu un atout et au final, de n'avoir jamais changé mon fusil d'épaule, cela m'a permis de gagner ma place et d'avoir une place bien à moi dans le paysage musical" savoure-t-il. Découvrez l'autoportrait d'autres artistes dans Les Petits Papiers, tous les dimanches de 13 à 14h sur VivaCité avec Régine Dubois.