Les Petits Papiers de Nach

Dimanche, les Petits Papiers faisaient leur rentrée avec la chanteuse Nach et son deuxième album "L'aventure". Nach c'est AnNA CHedid, soeur de Mathieu et Joseph, fille de Louis et petite-fille d'Andrée. Si la musique coule dans les veines des Chedid, la jeune femme écrit sa propre histoire et se raconte dans ce disque à découvrir à travers des notes et des mots. L'intégralité de l'interview est disponible ci dessous en un seul clic et on vous en livre quelques extraits par écrit pour vous donner encore plus envie.

TRAVAILLEUSE

J’adore ces moments où j’ai envie de dire quelque chose et je ne sais pas encore ni quoi, ni comment le dire. Ce processus, cette quête, j’adore ça ! Quand j’ai trouvé le bon mot ou la chanson que je voulais, c’est comme si j’avais trouvé un petit trésor. Mon travail c’est ça : j’ai une idée et une envie précise et tant que je n’ai pas trouvé ce petit trésor, je continue à chercher.

DOUTES

On fait un métier magnifique et parfois émotionnellement déroutant. On peut être sûr de soi et le lendemain se dire qu’on est nul. C’est très extrême et ça tient parfois à une petite remarque ou au fait d’être plus fatigué. D’un coup, le truc qu’on trouvait génial la veille, on ne le trouve plus si super. Ça fluctue beaucoup mais c’est important de douter et c’est bien d’en parler aussi. Toutes ces choses qui peuvent faire peur (…) Aujourd’hui, j’accueille mes doutes, ma peur et l’imperfection et je me dis qu’il faut en faire quelque chose. Le doute doit être mon allié ! Peut-être, que grâce à lui, je vais transcender ce que je veux faire. (…) Quand on n’a plus de doute sur ce qu’on est et ce qu’on fait, il ne se passe plus rien en fait.

MAMAN

Cet album parle beaucoup de la transmission féminine et de la maternité. Ça me plaisait de me rendre compte de tout ce que ma mère m’a légué et m’a inspiré en tant que femme. Et de voir aussi ce que je fais de tout ça. Je ne suis pas la même femme que ma mère et aujourd’hui, j’ai envie de donner la vie en sachant que ça sera une autre histoire. Je vais être une autre mère que ma mère (…) J’aime bien cet âge d’une femme qui quitte l’enfance et cette connexion avec sa mère pour envisager d’être maman elle aussi. Je suis vraiment à cet endroit. C’est drôle de regarder en avant, voir ce qui va se passer quand je serai maman, tout en revoyant rétrospectivement ce que j’ai vu dans les yeux de ma mère jusqu’ici.

CRAN

(…) Il faut du cran pour faire de la musique, même si on ne nait pas dans une famille d’artistes. Se dire " j’ai des choses à dire et je mérite qu’on m’écoute ". Dans mon cas, avec mon frère M, mon père Louis Chedid, ma grand-mère Andrée Chedid… faut se faire confiance, écouter sa petite voix et se dire que t’as raison, que tu vas y aller. C’est aussi un truc qui nous échappe, on est guidés parfois dans la vie par des choses qui nous dépassent un peu… l’instinct peut-être.

