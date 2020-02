Les Petits Papiers de Gauvain Sers : "j'aime bien faire des listes"

Gauvain Sers est revenu il y a quelques mois avec un second opus, Les oubliés, réalisé par Yarol Poupaud qui a longtemps été le directeur musical de… Johnny ! On y retrouve des chansons à textes et des thèmes comme la désertification des campagnes (Les oubliés), le réchauffement climatique (Y’a plus de saisons) et l’amour avec Ton jean bleu. Avant son concert à La Madeleine la semaine prochaine, Gauvain Sers vous donne rendez-vous ce dimanche 9 février, à 13h.

Il déplie et commente Les Petits Papiers préparés par Bruno Tummers.

Torgnole L'un des papiers préparé par Bruno était... vide ! Le choix du mot revenait à Gauvain Sers : "Il y en a plein que j'aime. C'est marrant parce que je tiens une liste où je mets les mots de la langue française que j'aime beaucoup et si je les aime bien, c'est souvent pour leurs sonorités. Je les ai sur mon téléphone mais là j'en ai un qui me vient en tête : Torgnole. Je trouve ce mot très drôle. Je fais une liste pour les garder, m'en souvenir et peut-être faire une chanson avec tous ces mots plus tard même si ce ne serait pas évident. Au départ, c'était surtout pour faire une liste à la Prévert. Peut-être qu'un jour j'en ferai quelque chose mais j'aime bien faire des listes. Même dans la vie en général, quand je dois faire des trucs, dès que je dois répondre à des gens, je les mets sur une liste juste pour avoir le plaisir de cocher la liste. Je trouve que c'est très jouissif comme moment".

Proximité "La proximité, c'est important pour garder les pieds sur terre. Je sais d'où je viens, je sais le parcours que j'ai. Il y a des gens qui font le même métier que moi et qui n'ont pas forcément la même lumière donc j'essaie de rester proche des gens. D'abord parce que je leur dois tout, je leur dois le début de carrière que j'ai et j'aime bien aussi avoir un vrai échange avec les gens tant sur scène que sur les réseaux sociaux, leur raconter un peu l'envers du décor. Quand j'avais 16-17 ans, j'aurais bien aimé savoir ce qu'il se passait sur une tournée, comment vivaient les artistes. J'aurais aimé qu'ils racontent un peu leur quotidien donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien entretenir avec les gens. Cela désacralise un petit peu l'artiste au sens large et c'est peut-être pas plus mal parce que ça reste de la musique et ça reste un métier, même si ce n'est pas un métier comme les autres [...] Après les concerts, je viens toujours faire une séance de dédicaces, faire quelques photos avec le public. C'est un moment privilégié avec les gens parce qu'on a les premiers retours. Ce sont de chouettes moments même si ça devient de plus en plus compliqué dans les grandes salles.

Féministe "Il y a une chanson très féministe dans l'album qui s'appelle "Excuse-moi mon amour" et qui me tenait vraiment à cœur parce que c'est une chanson qui parle du harcèlement de rue que les femmes subissent au quotidien en général. Ce qui m'intéressait dans cette chanson, c'était d'avoir le point de vue d'un homme sur ce sujet parce qu'on entend, évidemment, beaucoup de témoignages de femmes et j'avais justement envie de dire que j'étais désolé. Désolé d'être impuissant, de ne pas pouvoir aider ma compagne. J'hallucinais dans des soirées quand j'entendais des copines en parler et comprendre, qu'en fait, elles ont toutes vécu ça sans exception au moins une fois et parfois des dizaines de fois dans la vie. Je trouvais ça dingue qu'au 21e siècle ça arrive encore. C'était important pour moi de dénoncer ça en chanson et c'était important d'avoir cet angle de vue du mec qui ne peut rien faire et qui est presque désolé d'être un homme dans la chanson et de ne pas pouvoir protéger les femmes". Gauvain Sers sera en concert le 15 février prochain à Bruxelles à La Madeleine.