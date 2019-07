Les Petits papiers autour du cinéma

Ce dimanche 28 juillet, les Petits papiers vous emmenaient au cinéma mais hors champ, là où les choses s’imaginent, se découpent et se mettent en place avant de prendre vie sur grand écran. A travers quelques mots, cinq réalisateurs vous ont parlé de leur travail: Patrice Leconte, Francis Veber, Jaco Van Dormael, Bouli Lanners et Benoit Mariage. L’intégralité de l’émission est à retrouver via ce lien https://www.rtbf.be/auvio/detail_les-petits-papiers?id=2525920

PATRICE LECONTE

ŒILLETON

Je ne pense pas être un voyeur parce que c’est vicelard, pervers. Je pense être un regardeur. J’ai un œilleton virtuel greffé sur l’œil en permanence. C’est moi qui cadre mes propres films et quand on ferme l’œil gauche, on ouvre le droit sur l’œilleton et les images qu’on avait en tête, celles qui vont traquer, espionner, voler un peu des choses aux acteurs et actrices. Tout ça passe par l’œilleton. Œilleton, c’est un mot technique mais c’est bien plus que ça.

FRANCIS VEBER

RYTHME

Dans un film, le rythme est essentiel parce que, contrairement à ce qu’on pense, ça ne s’acquière pas au montage. Le rythme s’acquière pendant le tournage. J’ai découvert après mon premier film – Le Jouet – qu’il était pétrifié. Après ça, j’ai compris qu’il ne faut pas faire marcher les acteurs mais bien les faire courir.

JACO VAN DORMAEL

FIN

Au cinéma, la fin est souvent quelque chose qui donne un sens à tout ce qui précède. Et c’est là que les structures narratives sont intéressantes à explorer parce que la manière dont les choses sont racontées donne parfois plus de sens à un film que le contenu lui-même. Dans la plupart des films, la fin donne un sens à tout ce qui précède alors que dans la vie, ça ne fonctionne pas du tout de cette façon là.

BOULI LANNERS

ESTHETIQUE

Je suis toujours sensible à la peinture, à tel point que quand on aborde le sujet de l’image avec mon chef opérateur, on parle peinture. Notre métier c’est de rendre beau. Il faut que le film soit accessible, et même si le propos est honnête et fondamental à mes yeux, l’image ne doit en rien être glauque. C’est pour ça qu’il y a des mouvements de caméra, une très belle musique qui accompagne et que je filme en scope parce que formellement, le film doit être beau.

BENOIT MARIAGE

REVELATEUR

On me demande souvent comment je suis arrivé à ce métier. C’est vrai qu’à 18 ans, regarder une actrice dans les yeux et la diriger, ça me paraissait inconcevable. Ma passion vient de la photographie et j’ai pris conscience que je ferai un métier lié à l’image quand j’ai plongé une photo pour la première fois dans le bain révélateur. C’était la photo d’une dame, une sorte de nounou, chez qui j’allais quand j’étais petit. A 12 ans, j’ai pris cette photo dans la forêt et je me souviens que cette image qui est apparue dans le révélateur m’a bouleversé. A ce moment là, intuitivement, je savais que mon métier sera lié à la révélation.