Les Mots Belges des Petits Papiers

Place aux mots des artistes belges dans les Petits Papiers, chaque semaine un mot commenté par un artiste pour nous dire la beauté de son métier, la richesse des talents en Belgique et nous rappeler l'importance de l'art dans nos vies.

Depuis le début du confinement et de la mise à l’arrêt des activités culturelles, les Petits Papiers puisent chaque semaine dans les archives et vous proposent des rediffusions de rencontres issues des dix ans d’existence de l’émission.

Dorénavant, Régine Dubois proposera en plus des rencontres habituelles, un mot commenté aujourd’hui par un artiste belge pour évoquer son métier. Des métiers de passion et d’investissement dont il est essentiel de mesurer l’importance dans nos quotidiens par ces temps de crise où le secteur de la culture est touché en plein cœur.

Ces mots d’artistes belges nous rappellent que la Belgique est riche de nombreux talents créatifs et en perpétuelle ébullition. Ils nous rappellent aussi que l’art est au centre de nos vies, qu’il fait partie de nos quotidiens nous permettant mille et une émotions, réflexions, distractions… et qu’il est important de ne pas oublier les artistes, surtout dans les contextes de crise comme celui que nous traversons.

Mot #1 – Désir par Denis Laujol

Le premier mot belge des Petits Papiers est commenté par Denis Laujol, comédien et metteur en scène. Avec le confinement, les représentations des pièces " Le champ de Bataille " de Jérôme Colin et " Fritland " de Zenel Laci dont il assurait la mise en scène se sont arrêtées. Pareil pour son projet de spectacle avec Adeline Dieudonné au Festival d’Avignon, reporté à 2021 ou pas… il ne sait pas encore.

En février 2021, Denis Laujol mettra en scène au Théâtre de Poche à Bruxelles " Je ne haïrai pas " d’Izzeldine Abuelaish. Il espère que ce spectacle pourra se faire dans de bonnes conditions.

