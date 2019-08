Dans les Petits papiers de Maxime Le Forestier

Maxime Le Forestier est de retour avec un nouvel album « Paraître ou ne pas être », une belle occasion de faire escale dans le studio des Petits Papiers pour commenter quelques mots. Retrouvez l’intégralité de l’interview en un clic

Les petits papiers de Maxime Le Forestier

MEDAILLE

C’est vrai que quand on vous donne une médaille, ça vous oblige à vous tenir bien. C’est pour ça que j’évite de recevoir des médailles. La reconnaissance, c’est pas pareil. Pour moi la meilleure reconnaissance, ce sont les applaudissements ; que le public vienne dans les salles, écoute les chansons, prenne du plaisir et applaudisse… c’est aussi une sorte de médaille.

MIROIR

Je ne suis pas un obsédé du miroir mais je n’en ai pas peur non plus. Le matin, je constate l’étendue du désastre et je me dis que ça pourrait être pire (…) Je ne vais pas me mettre à regretter des trucs contre lesquels je ne peux plus rien. Je regarde plutôt ma vie comme une belle promenade avec des paysages plus ou moins chatoyants, déserts ou peuplés, avec des impasses, des passages aussi, des coïts de Magellan. Magellan, il arrive en amérique du sud, il sait qu’il y aura un passage donc il va voir chaque baie, chaque estuaire et un jour, il trouve le détroit et il est tellement content. C’est ça la vie pour moi, une belle promenade.

REGARDER

Je mets le mot regarder en parallèle avec écouter. On regarde plus qu’on écoute et c’est dommage. J’ai beaucoup écouté les oiseaux ces derniers temps. Quand ils chantent, on ne les voit pas et ça ne me manquait pas de ne pas les voir, je les repérais à l’oreille. Regarder c’est plus direct, c’est plus facile… écouter, c’est bien.