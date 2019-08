Dans les Petits Papiers de Cali

Pendant l’été, les Petits Papiers regardent en arrière et vous proposent de revivre quelques rencontres marquantes. Cette semaine le chanteur Cali était à l’honneur à travers des mots commentés issus de plusieurs passages dans l’émission de Régine Dubois. Vous pouvez réécouter l’intégralité de l’émission en un seul clic ci-dessous. Voici quelques extraits des mots commentés par Cali.

PATERNITE

J’ai vu mes trois enfants naitre. C’est peut-être banal de dire ça mais ces quelques secondes incroyables qui remuent tellement... J’ai beaucoup pleuré et j’aime tellement vivre ça. Je me sens bien papa c'est-à-dire que j’aime cette vie de folie sur la route et j’aime ça parce qu’après je sais que je vais rentrer à la maison avec ma famille, mes proches mes enfants. On se serre très fort, ils me demandent des nouvelles du front, je leur en demande de leur vie, de l’école et j’adore ces moments.

AMITIE

La vie n’est pas simple et il y a des moments où c’est important de dire je t’aime à un ami proche, lui dire qu’on pense à lui-même si on ne s’est pas vus depuis un moment. Que ça fait du bien de penser à lui et qu’on espère que c’est réciproque. Mes amis d’enfance, on a tracé nos vies chacun de notre côté et on fait le bilan souvent. Une fois par an, on a une fête où on se retrouve et on se raconte nos vies.

CRAINTES

C’est étonnant parce que je n’ai pas peur pour ma vie et pour moi. Je fais des choses un peu folles parce que j’ai toujours en tête l’idée qu’il est possible de se faire ramasser par une voiture demain. Après, on parlait de paternité avant, je regarde souvent la température de mes enfants, je leur mets la main sur le front, je m’inquiète beaucoup. J’envoie des messages à mon grand fils plusieurs fois par jour pour savoir si tout va bien. C’est normal je suis papa. Ca bouffe aussi, c’est vrai. Je n’arrive pas à regarder un film où ça se passe mal pour un enfant, je demande avant s’il y a un enfant dans le film et si ça va mal se passer pour ne pas regarder.

CHAGRIN

J’adore ce mot, il sonne fort. Il sonne comme ce qu’il décrit vraiment. Parfois quand je ferme les yeux, je pense à un cimetière et à des gens qui suivent un cortège et aux derniers mots quand on dit au revoir à quelqu’un. Moi le mot chagrin c’est Vernet les bains, mon village, un cortège qui passe et des volets fermés. J’ai beaucoup de chagrin quand j’ai beaucoup de bonheur. Quand je suis sur scène et que ça se passe bien, que je salue les gens et qu’ils me remercient, qu’on a envie de se serrer fort dans les bras, il y a toujours cet instant où je pense à mes parents et au fait qu’ils n’ont pas vu ces moments-là…

INSOUCIANCE

Il est beau ce mot, je l’aime bien. C’est un mot qui s’envole. Il nous prend avec, il part pas, il s’envole. A 16 ans, j’ai fait une fugue amoureuse pour rejoindre une fille en Irlande et avec le recul je me dis que c’était dingue d’avoir fait ça . Mais je crois que je continue à faire des fugues amoureuses tout au long de ma vie, d’amour de quelque chose, de partir ou de faire les choses et de réfléchir après. Est-ce ça être insouciant ? Pour moi c’est tellement important parce que c’est dans ces moments de lâcher prise, où le calcul passe après, qu’on a le plus de chance de croiser la folie merveilleuse et la vraie vie, celle qui justifie encore tout ça.