Avant les Francofolies, Zazie réagit aux Petits Papiers!

Zazie - Speed (clip officiel) - 25/07/2018

PAROLES / SPEED :

Depuis le temps que tu dors
Ça fait des mois, des mois que tu hibernes
Que tu sors pas de ta caverne
T'as beau tout faire pour le cacher
Sous tes airs d'ours mal léché
Tu vibres encore
Tu vibres encore

Allez, debout, allez, sors
Je te sens battre au fond de moi
T'es pas tout neuf, mais pas si vieux
Non, t'es flambant vieux
Et tu speedes encore
Tu speedes encore

Réveille-toi, fais pas le mort
L'Univers ne s'arrête pas
Parce qu'on n'a plus voulu de toi
Allez hop! Tu es libre alors
Oui, libre encore

Allez, quitte ce corps sage
Bats plus vite que ton âge
Sors de ta cage
Allez hop
Speed encore
Speed encore

Bats, mon cœur
Cogne et sors
De ce corps
Allez hop
Speed encore
Speed encore

Bats, mon cœur
Et sors
De ce corps
Allez hop
Speed encore

Mon cœur, sors
Sors
De ce corps
Allez hop
Allez hop
Speed encore…