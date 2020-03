Un florilège d'humoristes selon Fabian Le Castel...

On ne va pas se mentir : l'invité initialement prévu c'était Jean-Marie Bigard lequel nous a fait faux bond en dernière minute. Qu'à cela ne tienne, pour le remplacer, nous avons fait appel à une bonne dizaine de célébrités qui vont se succéder sur le plateau des Nouveaux Enfants de Choeur par la seule volonté de l'immense talent de Fabian Lecastel. L'artiste aux cent voix va convoquer ce dimanche matin Benoît Poelvoorde, Salvatore Adamo, Patrick Bruel et, même, Jean-Marie Bigard (tiens tiens!). Ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel autour de Michael Pachen et de l'équipe de chroniqueurs composé de Farah, Renaud Rutten, Christophe Bourdon, Dominique Watrin .

Ce dimanche matin, toute l'équipe est installée au Pays de Herve dans la charmante commune de Blegny, entre Liège et Visé. La salle de la Jeunesse est remplie comme un oeuf. Et ce n'est pas la défection surprise de Bigard qui va entamer la bonne humeur. Le public est venu pour s'amuser et compte bien le faire entendre. La Jeunesse de Blegny est à l'initiative de l'organisation de cet enregistrement et rien n'a été laissé au hasard...nous sommes reçus comme des Rois. Merci à eux...

Fabian Lecastel est en toute grande forme passant d'un personnage à un autre avec une facilité déconcertante. Il tient chaque personnage à la perfection dans des registres totalement différents. Renaud Rutten n'est pas en reste non plus démarrant au quart de tour dès qu'il en a l'occasion. Notre ami Jean-Michel de Beyne-Heusay se sent pousser des ailes; c'est toujours ainsi quand l'émission est en région liégeoise.

Vous y ajoutez quelques chroniques au cordeau et le Biesse Jeu aux réponses absurdes et farfelues, vous obtenez une émission qui vous fera passer du bon temps.

Rendez-vous ce dimanche 8 mars de 09h00 à 10h30 sur Vivacité.

Le podcast et les vidéos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio. Bon amusement avec Les Nouveaux Enfants de Choeur.