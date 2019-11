Un champion du Monde dans les Nouveaux Enfants de Choeur !

Toute l'équipe des Nouveaux Enfants de Choeur s'est installée ce dimanche matin au Centre Récréatif de Remouchamps-Aywaille. La salle est bien remplie, l'ambiance est sympathique et l'attente du public est grande: il est venu pour rire, s'amuser, se détendre et passer un bon moment. Michael Pachen est bien entouré: les chroniqueurs du jour s'appellent Christophe Bourdon, Farah, Dominique Watrin et Félix Radu. D'un côté les humoristes amateurs de jeux de mots et de l'autre les fans de "vécus régionaux" et de sujets plus "délicats". Jean-Michel de Beyne-Heusay est également de la partie, bien remis de sa séance d'hypnose la semaine dernière avec Thierry Corman. Tout le monde est en place, il est 09h00 du matin et l'émission démarre sur les chapeaux de roue...

Ping pong ou tennis de table ?

L'invité du jour fait son entrée sur scène sous un tonnerre d'applaudissements. Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit un Champion de Belgique, Champion d'Europe et Champion du Monde. C'est pourtant bien le pedigree de Jean-Michel Saive qui peut s'enorgueillir d'un palmarès exceptionnel et d'une carrière à la longévité incroyable. Aujourd'hui retraité des compétitions, notre Jean-Mi savoure une vie plus calme, sans pressions, sans obligations de tous ordres où il peut enfin vivre avec son épouse, sa fille et son fils.

Mais, au fait, Jean-Michel, le sport que vous avez pratiqué s'appelle officiellement comment ? Le tennis de table, répond-il sans ambage. Mon sport porte ce nom-là... Quand on fait du ping pong, c'est plus en famille, entre amis quand on joue pour le plaisir. Avec mon frère Philippe, nous faisions du "Ping", c'était plus court et tout le monde comprenait.

Jean-Michel Saive est en forme et en verve dans l'émisssion: il se laisse aller à quelques confidences et anecdotes. Notamment celles des Jeux Olympiques où il est porte-drapeau. Quand il passe sous le tunnel qui s'ouvre sur le stade, son drapeau trop haut s'accroche au plafond et manque de se briser... Le stress de sa vie !

Farah y va d'une chronique où elle parle d'elle...sans vraiment mettre de gants ! Tandis que Felix Radu s'écrit unhe lettre pleine de finesse, de poésie et de drôlerie. Toute le monde savoure.

Le "Biesse Jeu" rythme l'émission avec son lot de questions sportives. Certaines réponses un peu biscornues laisse parfois Jean-Mi perplexe, surpris, indécis. Mais tout se termine toujours avec des rires...

Le pod cast et les vidéos sont disponibles sur www.rttbf.be/auvio . Bon amusement ce dimanche 17 novembre...