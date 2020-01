Trente ans de carrière ça se fête...

Didier Boclinville s'offre une semaine de galas pour ses trente ans de carrière. La comédie en l'île de Liège s'apprête à accueillir l'humoriste du 28 janvier au 2 février pour six jours de fête en grand pompe. En compagnie de son fidèle public, il a convié une multitude d'artistes pour en faire des moments inoubliables. Chaque jour, des humoristes différents étofferont l'affiche pour lui souhaiter un "joyeux anniversaire" drôle et pétillant . Manon Lepomme, Carole Matagne, Richard Ruben, Angel Ramos Sanchez, Pierre Theunis, Marc Herman, Alain Soreil...ont déjà répondu présents pour en faire des moments inoubliables. Les réservations peuvent se faire sans tarder en appelant le 04/254 05 00.

Didier Boclinville est un pur liégeois...il a même habité à Houtsiplou dans l'entité de Neupré; ça ne s'invente pas. Il fait partie de la fameuse bande des Liègeois avec Pierre Theunis, Renaud Rutten et Alain Soreil. Il a joué dans les trois volets des "Voisins" aux côtés de Betty La Ferrara et Pierre Theunis et a marqué les esprits avec son personnage de Mario Cicco à l'accent principautaire bien calibré.

Rochefort en 1998...

Depuis trente ans, Didier Boclinville arpente, avec bonhommie et simplicité, toutes les salles de Liège et alentours. Il s'y est fait un public et une renommée qui lui vaut d'être fidèlement suivi par un public avide d'un humour ancré dans le quotidien et la réalité.

La consécration viendra en mai 1998 au Festival du Rire de Rochefort. A l'époque le Concours est diffusé en télévision ce qui lui assure une notoriété très importante. Didier Boclinville est le candidat belge. Son sketch est une version wallonne de la célèbre chanson de Gilbert Bécaud "Nathalie". Il fera un carton et reportera notamment le Prix des Téléspectateurs. Sa carrière est lancée...

Ce dimanche Didier Boclinville rejoint l'équipe des Nouveaux Enfants de Chœur. Autour de Michael Pachen: Felix Radu, Dave Parcoeur, Dominique Watrin et Christophe Bourdon. De 09h00 à 10h30, il égrainera ses souvenirs du métier et participera au Biesse Jeu où il espère, bien sûr, être couronné du titre de "Grosse Biesse". Pour un vrai wallon, c'est évidemment la reconnaissance suprême.

Les vidéos et le podcast sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio. Bon amusement...