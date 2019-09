Stéphane Guillon:le tendre "provocateur" !

Les Nouveaux Enfants de Choeur sont à la Comédie en l'île de Liège ce dimanche matin. L'équipe qui entoure Michael Pachen est composée de Dominique Watrin, Julien Demarche, Pierre-Yves Wathour et Christophe Bourdon. L'émission sera rythmée par le "Biesse jeu" dont les réponses impertinentes et décalées seront soumises à la sagacité de notre invité Stéphane Guillon... Oui vous avez bien lu le chroniqueur et humoriste français au regard acéré et à la plume mordante rejoint l'équipe des Enfants de Choeur ce 29 septembre.

Cette semaine, les Nouveaux Enfants de Choeur reçoivent donc Stéphane Guillon. Dimanche prochain ce sera au tour des Frères Taloche. Le point commun entre les trois invités: le Voo Rire qui animera la cité mosane du 15 au 24 octobre. Le programme complet peut être consulté sur www.voorire.be .

Stéphane Guillon inaugure son nouveau spectacle "Premiers Adieux" au Trocadero de Liège le samedi 19 octobre à 20h00. Déjà le titre est une "boutade". Stéphane Guillon organise son "pot de départ", ses faux adieux partant du postulat qu'aujourd'hui on ne peut plus rien dire, que la parole est muselée. Il en profite donc pour se lâcher de plus belle sur l'humanitaire, la famille, la religion, la politique, etc...Guillon n'oublie personne prenant un malin plaisir à dire "ce qu'il ne faut surtout pas dire".

Le chroniqueur de France Inter, Canal + et de "Salut les Terriens" notamment s'amuse à provoquer, à faire rire jaune (comme les gilets !), à mordre et à oser sans concessions. Lui, qui s'est fait virer d'un peu partout pour ne pas avoir sa langue en poche, retrouve sur scène sa liberté de penser et de parler...

Pas ce qu'on appelle un "Enfant de Choeur"...

Parmi les chroniqueurs, Stéphane Guillon n'est pas un "Enfant de Choeur" comme il le revendique lui-même. Il est plutôt un "sale gosse" qui préfère l'ouvrir de trop que de la fermer à jamais. Il trouvera sa place au fil de l'émission car dans les premières minutes il se demande qui sont ces "petits jeunes" au ton libéré et assumé dans l'impertinence... Il découvrira avec plaisir Fernande, la voisine de Dominique Watrin, reconnaîtra beaucoup de talent à Jean-Michel, s'amusera des questions décalées et se verra couronner de "grosse biesse" de l'émission.

Emeline Tout Court fera un carton avec sa chanson "hommage"; une adaptation d'"Une chanson populaire" de Claude François.

Le public de Liège est aux anges: s'amuse, chante, tape des mains et vit l'ambiance avec beaucoup de plaisir... C'est à découvrir ce dimanche matin sur Vivacité...

Le podcast et les vidéos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio . Bon amusement...