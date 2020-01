Stephan Streker fou de foot et de cinéma !

Stephan Streker est ce qu'on appelle un "touche-à-tout passionné". Il est, avant tout, une des figures marquantes de "La Tribune", le rendez-vous foot du lundi soir sur La Deux en télévision. Ses connaissances, ses éclairages, ses analyses nous font vivre le foot d'une toute autre manière. Loin d'intellectualiser ce sport, il en donne une vision à la fois émotionnelle et cartésienne peut-être même plus poétique. Quand Stephan Steker parle de foot, on est à la fois dans les vestiaires, sur la pelouse, sur le banc de touche, dans la peau de l'entraîneur: on ne regarde plus le match, on le dissèque, on le comprend, on le vit. Ce dimanche matin, il est l'invité des Nouveaux Enfants de Choeur depuis le Foyer Culturel de Saint Ghislain, une salle entièrement rénovée et copieusement garnie...

L'émission est invitée par le Kiwanis Mons-Borinage qui a reversé tous les bénéfices à Viva for Life. La somme a été glissée directement dans la boite aux lettres du Cube à Tournai le 21 décembre dernier, même si l'émission n'est diffusée que ce dimanche 12 janvier 2020. Merci à l' équipe du Kiwanis pour ce beau geste généreux et cette agréable collaboration avec toute l'équipe de l'émission. Autour de Michael Pachen, les chroniqueurs s'appellent Jérôme de Warzée, Dominique Watrin, Christophe Bourdon et Félix Radu. Stephan Streker fait son entrée...l'émission peut démarrer. Et le ton est donné avec "Les Biesses Questions" qui partent vraiment dans tous les sens. On parle foot, cinéma et musique les trois passions de l'invité.

Streker, nommé aux Césars !

Si on sait notre homme grand fan du ballon rond, il est aussi un réalisateur de cinéma de grand talent. Depuis une quinzaine d'années, son nom est lié à quelques films qui ne sont pas passés inaperçus: en 2012 "Le monde nous appartient" avec Reda Kateb et Olivier Gourmet et en 2016, le magnifique "Noces" qui traite avec beaucoup de tact et de pudeur des mariages arrangés . Un film à voir absolument...sélectionné comme "Meilleur film étranger" à la 43ième cérémonie des Césars.

Fan de musique, vous y ajoutez une véritable adoration pour la musique de Serge Gainsbourg et vous obtenez la troisème passion de Stephan Streker. Cet homme brillant, intelligent et cultivé participe aussi au Biesse Jeu ce dimanche matin pour concourir au titre de "Grosse Biesse des Nouveaux Enfants de Choeur. Ce qui lui permet d'accrocher un autre titre "celui de l'invité qui ne se prend pas du tout au sérieux" et qui n'a pas la grosse tête"...

Le podcast et les vidéos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio. Bon début d'année et bon amusement...