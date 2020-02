Quand Alex Vizorek revient à ses "premières amours"...

Ce dimanche matin, les Nouveaux Enfants de Choeur se retrouvent au Passage Oublié de Florennes. Le Cabaret de Jean-Pierre Romain, dédié à la chanson, la danse et l'humour, a pris l'habitude de recevoir l'équipe chaque année. Que d'émissions, que de souvenirs, que de rires avec des invités incroyables tels Bernard Yerlès, les Héros du Gazon, Pierre Kroll, Cécile Djunga et tant d'autres ! L'endroit est magique et on s'y sent bien. Cette année, depuis le "Passage Oublié", nous recevrons le 1er mars Bruno Coppens et ce dimanche 22 février Alex Vizorek.

Révélé dans les Enfants de Choeur !

Certains l'ont peut-être oublié: Alex Vizorek a fait ses premières apparitions en radio Dans Les Enfants de Choeur. C'était en 2010 ! L'équipe rassemblait, outre Alex, James Deano, Kody et Walter, quatre humoristes totalement inconnus. Aujourd'hui, Alex Vizorek et Walter font carrière à Paris, James Deano et Kody font les belles heures du "Grand Cactus". Autant dire qu'il y a dix ans, nous avions eu le nez fin en réunissant tous ces grands talents en devenir. Le public ne s'y est pas trompé non plus en faisant exploser les audiences le dimanche matin.

Nous sommes donc particulièrement fiers qu' Alex Vizorek ait trouvé le temps, dans un agenda surchargé, pour revenir comme invité de 09h00 à 10h30. Il vient spécialement de Paris pour faire la fête avec Jérôme de Warzée, Christophe Bourdon, Dominique Watrin et Félix Radu autour de Michael Pachen. Sera-t-il sacré "Grosse Biesse de l'émission"? En tous cas, il sera honoré s' il le décroche, lui qui n'a rien changé à ses habitudes et n'a certainement pas attrapé la grosse tête... Pourtant, avec tous ses succès, il aurait bien pu se gonfler du col: Alex est tous les jours sur France Inter dans la matinale et dans l'émission qu'il partage avec Charline Vanhoenacker, il occupe une place très en vue chaque dimanche sur le divan rouge de Michel Drucker et s'apprête à remonter sur scène pour son deuxième "one-man-show".

Vous l'avez compris Alex Vizorek est un boulimique de travail, un génial humoriste et un artiste complet qui transforme en "or" tout ce qu'il entreprend. Ne le ratez donc pas ce dimanche matin, il sera en grande forme et vous fera rire aux éclats avec toutes les anecdotes qu'il a à raconter...

Le podcast et les vidéos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio. Bon amusement et bonne matinée...