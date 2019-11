Natacha Amal et Alain Leempoel ensemble au théâtre...

Ce dimanche matin, l'équipe des Nouveaux Enfants de Choeur s'installe dans un très belle endroit. Entre cuves , casiers et pompes à bières, nous voici à Mariembourg à la Brasserie des Fagnes. En pleine nature verdoyante et au coeur d'une région très touristique, la Brasserie accueille tout au long de l'année des milliers de visiteurs qui viennent simplement boire une bière , profiter de l'excellente restauration qui y est proposée, visiter la chaine de production ou simplement s'oxygéner sur la grande terrasse qui offre un point de vue magnifique. Evidemment en ce frisquet mois de novembre, l'équipe de Michael Pachen a peis ses quartiers à côté du feu ouvert, face à un public enthousiaste venu nombreux pour passer une bonne soirée de rires...

Deux très grands comédiens...

En ce 24 novembre, ce sont deux grands comédiens belges qui nous font l'honneur s'affronter la troupe de chroniqueurs. En effet, en face de Dominique Watrin, Christophe Bourdon, Jérôme de Warzée et le petit nouveau Dave Parcoeur, ce sont Natacha Amal et Alain Leempoel qui complètent le casting.

Natacha Amal est bien connue pour ses nombreuses prestations télés dans des séries policières comme Navarro, Julien Lescaut et Femmes de loi. Elle est aussi très présente au cinéma et au théâtre. A l'instar d'Alain Leempoel qui a joué notamment dans la série RTBF "A tort ou à raison" et aux côtés de Pierre Arditi dans "Sauveur Giordano. Il faut aussi épingler dans sa filmographie sa participation avec Catherine Frot dans "Odette Toulmonde" d'Eric Emmanuel Schmitt.

Aujourd'hui, Natacha et Alain sont réunis sur scène pour la pièce "Un grand cri d'amour". Ce titre vous dit quelque chose.... C'est normal, cette pièce signée Josiane Balasko a donné lieu à un film avec Richard Berry. Mais a aussi été beaucoup jouée au théâtre avec pas mal de comédiens connus dont Michèle Bernier.

Dans la version belge, qui sera jouée du 5 au 31 décembre, on retrouve aussi Bernard Cogniaux, outre Natacha et Alain. La pièce nous fait vivre l'envers du décor d'un couple d'ex- stars dont le succès s'émousse avec le temps et qui ne peuvent plus se voir en peinture. Pourtant l'actualité les réunit pour un "come-back" fumant qui va tourner au pugilat... Vous l'avez compris, les nombreuses situations et autres engueulades entre deux égos" ingérables sont une matière à rire inépuisable. C'est de tout cela que Natacha Amal et Alain Lempoel vont vous raconter dans les Nouveaux Enfants de Choeur...le tout arrosé par la blonde, la brune, la christmas, la triple, la griotte ou la 4 céréales de la Brasserie des Fagnes. A votre santé !

Les dates de la tournée d'"Un grand cri d'amour": 05/12 Ottignies, 07/12 Mons, 10/12 Dinant, 14/12 Ath, 18/12 Binche et du 19/12 au 31/12 Wolubilis Bruxelles

Le podcast et les vidéos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio. Bon dimanche....