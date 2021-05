Les nouveaux enfants de chœur - Marka de retour ? Non, peut-être ! (19/30) - 21/05/2021 Plus bruxellois, tu fais difficilement que Marka . Dans 300 ans, quand les historiens se pencheront sur ce qu'a pu être l'esprit de cette ville autour du 21e siècle, ils auront tout ce qu'il leur faut avec Marka. Et son oeuvre passera, enfin, à la postérité. Ou pas. Autour de lui : Manon Lepomme : quand elle vient faire de son Jan dans les enfants de chœur, c'est toujours avec son ridicule zinneke qui pisse partout.. Quant à Ce snul de Christophe Bourdon, il a des jeux de mots tellement pourris que c'est un vrai scandoel. Ne parlons pas de Dave Parcoeur : C'est un ket au milieu des peï , il a encore des snottebolle qui dépassent de son nez ! Et Dominique Watrin ... Godverdomme, quand tu vois sa Fernande dis fieu, tu comprends pourquoi il a fait un nœud à son tich . Et Michael Pachen... Quel klet dis, ce peï !