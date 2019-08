Les Nouveaux Enfants de Choeur enflamment le Petit Théâtre de Ethe...

Pour sa dixième saison, les Enfants de Choeur ont fait peau neuve. Même le nom a changé...ils s'appellent dorénavant "Les Nouveaux Enfants de Choeur" ! Dorénavant, l'émission est pilotée par Michael Pachen qui est entouré par une équipe de jeunes chroniqueurs à la langue bien pendue et à l'impertinence assumée. Toutes les nouveautés sont à découvrir ce dimanche 1 septembre sur Vivacité à l'horaire habituel: 09h00-10h30. Préparez vos zygomatiques, ils vont être très sollicités car le premier invité est un showman de grande envergure: Richard Ruben.

Douce Gaume...

Pour cette nouvelle saison, nous faisons étape à Ethe, entre Arlon et Virton, au "Petit Théâtre", une petite salle chaleureuse où l'accueil est toujours sympathique. Le public découvrait toutes les nouvelles têtes de l'équipe et se montrait un peu sceptique de ne pas retrouver les vedettes du Grand Cactus. Deux enregistrements plus tard, les mines étaient souriantes et les avis unanimes: les quatre chroniqueurs ont fat le job et les rires ont explosé trois heures durant.

Autour de Michael Pachen donc : Farah, Christophe Bourdon, David Bartholomé et Julien Demarche. Si les deux premiers sont bien connus des auditeurs de Vivacité, David et Julien sont des nouveaux venus. Julien Demarche est une "plume" de l'ombre, il écrit notamment pour Alex Vizorek, il mérite aujourd'hui de prendre la lumière tant son talent est immense. David Bartholomé est le chanteur du groupe Sharko à l'humour explosif et étincellant. On adorait sa voix de chanteur, on découvre aujourd'hui un véritable ovni dans le monde de l'humour.

Le biesse jeu...

C'est le jeu qui est devenu le fil conducteur de cette dixième saison. Imaginé par Christophe Bourdon, il repose sur un principe très simple: une question et quatre propositions de réponse. Une seule est vraie..mais les trois autres sont plausibles. Et c'est là que les chroniqueurs entrent en scène avec des réponses totalement débridées. C'est drôle, c'est fun, ça part dans tous les sens et le public s'amuse.

Le "Biesse jeu" n'empêche pas les chroniques: Farah évoque la canicule, Christophé présente les transferts d'animateurs cet été et David délire joliment sur tout.

Autre nouveauté: la chanson de fin dédiée à l'invité Richard Ruben. C'est Emeline qui s'y colle avec un texte sur mesure et une musique d'Indochine...tout le monde se régale.

Evidemment Richard Ruben sera à la hauteur de son talent et de sa générosité, enchaînant les imitations (mention spéciale à celle de Vincent Taloche) et les chansons en direct, accompagné par son guitariste Thom Dewatt. L'ambiance est au beau fixe !

Rendez-vous ce dimanche 1 septembre dès 09h00 sur Vivacité.

Les viéos et les podcast sont disponibles sur la plateforme Auvio. Bom amusement avec "Les Nouveaux Enfants de Choeur".