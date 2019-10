Les Jumeaux enflamment Celles...

Les Nouveaux Enfants de Choeur ont posé leurs micros à Celles en Hainaut. Nous sommes à deux pas du Mont-de-l'Enclus dans la très belle région verdoyante de Tournai. Toute l'équipe autour de Michael Pachen est attendue de pied ferme: la Maison de l'Entité est pleine à craquer; plus de 500 spectateurs sont venus applaudir les chroniqueurs et les invités. Dimanche prochain, le "local" Fabian Lecastel se frottera à son public tandis que ce 27 octobre ce sont Les Jumeaux qui sont au centre de toutes les attentions. C'est sûr, il y aura de l'ambiance, des rires et de la bonne humeur.

L'équipe du jour...

Les Nouveaux Enfants de Choeur sont très hennuyers ce dimanche avec Dominique Watrin (de Binche), Freddy Tougaux (de La Louvière) et David Bartholomé (de Tournai). Le quatrième larron c'est Julien Demarche qui nous proposera son "Journal vu de Flandres" puisqu'il vit au Nord du pays...

L'atmosphère est donc chaleureuse et bon enfant: le public est d'abord venu pour s'amuser. Les Jumeaux sont devenus au fil des ans des habitués de l'émission puisqu'après Momignies et Tournai, les Lillois rejoignent l'équipe pour la troisième fois. Et ils insistent..."c'est toujours un plaisir de cotoyer ces drôles de zèbres belges si gentils et si drôles". Les Jumeaux ont une actualité: ils partent en tournée avec un Best of de leurs meilleurs sketches. Ils nous en donneront d'ailleurs un avant-goût avec moment décoiffant autour des nouveaux prénoms tendances. Tellement drôle mais aussi tellement vrais.

Steeven et Christopher découvrent le nouveau concept de l'émission et s'amusent des questions et réponses. Ils ont également droit à un "portrait épique" de la part de Freddy Tougaux. Lequel prend un malin plaisir à retrouver l'émission, surtout que le public est venu voir l'homme du "Grand Cactus". Mais tous y vont d'un bon moment, d'une fulgurance, d'une répartie qui fait mouche.

Emeline Tout Court rend hommage au duo avec la chanson qui leur va comme un gant "Les Corons" de Pierre Bachelet. C'est fin, c'est drôle, c'est sincère et le public applaudit à tout rompre.

Le podcast et les vidéos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio .