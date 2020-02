Le grand retour de Suarez !

C'est un groupe qui compte dans le paysage musical belge. Marc Pinella est le visage de Suarez. Il en est le chanteur, principal auteur- compositeur et figure de proue de la formation, mais le groupe existe aussi avec les musiciens de N'Java qui l'accompagnent sn studio et sur scène. Marc a aussi gagné en notoriété en rejoignant l'équipe de The Voice aux côtés de BJ Scott, Natascha St Pier et Mosimann. C'est avec The Voice qu'il découvre la jeune candidate . Elle ne gagne pas The Voice mais sa rencontre avec Marc sera déterminante pour la suite de sa carrière. Alice mue en "Alice on the Roof" Marc produit son premier album et lui ouvre les portes du succès. On connait la suite et l'excellence de ses chansons.

La boule à zéro !…

Suarez s'était fait très discret ces dernières années. Le groupe a pris le temps de faire le point, de réfléchir à sa carrière, a voulu tirer un premier bilan... Pour ne pas se répéter et pour ne pas jouer la carte de la sécurité, Marc et ses musiciens ont préparé l'avenir sans se presser. Le grand retour du groupe c'est aujourd'hui, l'année des quarante ans du chanteur . Suarez nous revient avec une nouvelle identité et un tout nouveau look . La métamorphose physique de Marc Pinella est sidérante; le voilà la "boule à zéro" dans le nouveau clip "10 ans" qui marque aussi un tournant significatif. Avec son refrain entêtant et sa mélodie qui colle à l'oreille, Suarez revient au premier plan avec un vrai potentiel artistique . L'album "Cavale" est en gestation il faudra attendre jusqu'en septembre pour en goûter toutes les saveurs.

Qu'à cela ne tienne, le groupe part en tournée avec des dates prévues à Liège, Namur, Mouscron,Louvain la Neuve et Mons. Mons c'est chez lui, c'est sa patrie là où il se sent bien, loin de l'agitation fébrile de la capitale. Marc a besoin de se ressourcer dans sa bonne ville, y trouver l'inspiration et vivre entouré des siens et de ses amis.

