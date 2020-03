La tornade Renaud Rutten...

Les Nouveaux Enfants de Choeur sont au Pays de Herve, entre fromage piquant et la bière de Val Dieu. La salle de la Jeunesse de Blegny accueille toute l'équipe composée de Jérôme de Warzée, Dominique Watrin, Farah, Christophe Bourdon et Michael Pachen. Après l'excellent Fabian Lecastel la semaine dernière, il fallait un invité de poids et de caractère pour poursuivre dans la bonne ambiance et les éclats de rire. Qui d'autre que Renaud Rutten pour tenir ce rôle, surtout en pays de Liège, où il est un peu considéré comme un Dieu ! Faites entrer l'invité...

Un naturel désarmant...

Renaud Rutten est, somme toute, un habitué de l'émission. Il est déjà venu à une bonne dizaine de reprises et chaque fois en région liégeoise. Il adore son public qui le lui rend bien. Sur le plateau des Nouveaux Enfants de Choeur est comme chez lui, d'un naturel désarmant: il allume clope sur clope et vide au goulot chope sur chope pour se mettre en forme et donner le meilleur de lui-même.

Mais ce sont surtout les bonnes blagues qu'on attend surtout de lui. Dans ce registre, Renaud est intarissable et imbattable. Ses blagues, il ne les raconte pas, il les vit ... il les fait vivre en y ajoutant des détails, des mimiques, des attitudes, le tout ponctué d'expressions wallonnes bien senties. Le spectacle qu'il partage actuellement avec Jean-Marie Bigard est de cette veine-là. : les deux artistes racontent des blagues pendant deux heures et le public en raffole.

Renaud Rutten est donc en toute grande forme en tant qu'invité des Nouveaux Enfants de Choeur ce dimanche 15 mars. Rendez-vous sur Vivacité de 09h00 à 10h30.

Renaud Rutten est donc en toute grande forme en tant qu'invité des Nouveaux Enfants de Choeur ce dimanche 15 mars.