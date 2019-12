La Politique belge passée à la moulinette...

L'aventure de "Sois Belge et tais-toi" tient presque du miracle ! Depuis 22 ans, la troupe revisite l'actualité avec intelligence, humour et impertinence. Cette Revue est menée de main de maître par Baudouin et André Remy qui, depuis le début, écrivent l'entièreté du spectacle, orchestrent la mise en scène, choisissent les chansons qui serviront aux parodies, distribuent les rôles; bref ils sont au four et au moulin au milieu d'une équipe de cinq comédiens, danseurs et chanteurs. La tournée vient de débuter à La Madeleine à Bruxelles et s'apprêtent à partir en tournée dans toute la Wallonie. Toutes les informations sur le site www.soisbelge.be ...

Ce dimanche matin, Baudouin Remy est l'invité des Nouveaux Enfants de Choeur avec Michael Pachen. L'équipe est installée en Outremeuse au Trianon de Liège: il y a Farah, Christophe Bourdon, Dominique Watrin et...Renaud Rutten. Vous y ajoutez Jean-Michel de Beyne Heusay pour garantir un parfum d'humour très liégeois.

Plus Elio que jamais...

Baudouin connait bien l'émission pour y être venu à plusieurs reprises. Il connait les chroniqueurs et les apprécie; le courant passe donc tout de suite, la connivence également ce qui nous vaut d'emblée quelques réparties de très haut niveau et les premières blagues de l'ami Renaud. L'ambiance est monte vite de quelques crans et les rires fusent à volonté: le public prend franchement du plaisir. Faut dire qu'on est à Liège où les réactions sont toujours franches et généreuses.

Christophe Bourdon s'amuse avec Baudouin en lui faisant endosser le costume d'Elio Di Rupo, figure de proue de la plupart des "Sois Belge". L'interview est un modèle de langue de bois, l'art de faire des phrases pour ne rien dire. De son côté, Farah raconte son dernier périple en France où la SNCF lui a fait rejoindre Macon, au départ de Bordeaux en passant par Strasbourg: 12 heures de voyage au total !

L'émission est rythmée par le"Biesse Jeu" et notamment la question concernant notre invité Baudouin Remy qui fera rire toute la salle.

Bref, soyez au rendez-vous ce dimanche 8 décembre dès 09h00 pour les Nouveaux Enfants de Choeur...

Le podcast et les vidéos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio. Bon amusement !