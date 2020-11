La chanson de Noël des Enfants de Choeur

Cette semaine, les Enfants de choeur ont décidé de fêter Noël en avance. Noël un 15 novembre, après tout pourquoi pas ? On nous propose bien de reporter les fêtes de fin d'année à l'été prochain...

Et à Noël, on se réunit autour du sapin et ... on chante des chansons en famille !

Ce que n'ont pas manqué de faire nos Enfants de Choeur, sous la houlette d'un Christophe Bourdon à nouveau très très inspiré.

All i want for Christmas is youuuu devient ... Ce Noël est vraiment fouuuu !

Et pourque vous puissiez la chanter avec nous, on vous a naturellement mis les paroles à lire et à chanter dans la vidéo ci-dessus.