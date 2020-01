L'humour décapant et délirant de Zidani...

Zidani est ce qu'on appelle un personnage hors du commun. A tous les égards d'ailleurs… D'emblée, elle ne passe pas inaperçu avec un look unique sans concessions et qui ne craint pas la dérision. Ensuite, Zidani peut se vanter d'avoir un parcours atypique: Historienne de l'art et formée en Histoires des Religions, elle devient humoriste...elle doit être la seule dans le métier à fournir un tel C.V. Enfin, elle peut se targuer d'avoir une carrière multiforme puisqu'elle excelle tant au théâtre, que "seule en scène" et au cinéma. Ce dimanche matin, Sandra Zidani est l'invitée des Nouveaux Enfants de Chœur dès 09h00 sur Vivacité !

L'émission a posé ses micros à Huy à l'Institut Supérieur en Agronomie. Le public, venu nombreux, est d'ailleurs accueilli dans un véritable Auditoire. Disons que ce dimanche la moyenne d'âge est un peu plus élevée que d'ordinaire. Autour de Michael Pachen, l'équipe de chroniqueurs est composée de Félix Radu, Dave Parcoeur, Dominique Watrin et Christophe Bourdon. Tous les bénéfices seront reversés à l'ONG "Action Damien" qui lutte contre la lèpre en Afrique et en Amérique du Sud.

A l'affiche du Zygomatico Maka !

Quel drôle de nom pour un Festival. Quand on le décortique, on comprend qu'il s'agit d'un Festival d'humour qui se tient dans la cité du Maka, à Wavre donc . Un Festival qui prend le relais de feu le Festival du Rire de Bierges. La première édition (7, 8 et 9 fevrier) inaugurera le tout nouveau lieu de spectacle qu'est La Sucrerie, un espace professionnel ultra moderne, confortable et équipé de plusieurs salles à jauge variable. Le Festival accueille cette année, entre autres, Richard Ruben, Walter, Dan Gagnon, Les Jumeaux et Zidani qui joue le vendredi 07 février à 18h00. Les réservations peuvent se faire au 010/ 395 350 et www.070.be .

Virevoltante, Zidani est une invitée formidable pour les Nouveaux Enfants de Chœur. Elle joue toujours tous ses spectacles selon les demandes et ses envies dont les plus connus sont "Retour en Algérie", "La rentrée d'Arlette" et "Le journal d'un sex sans bol". Elle évoquera aussi ses passages répétés sur France 2 dans "On ne demande qu'à en rire" entre 2012 et 2014 et ses prestations au cinéma dans "Tamara" et "Le Grand Partage" (avec Karin Viard et Didier Bourdon) notamment.

Le podcast et les vidéos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio. Bonne écoute et bon amusement...