Les nouveaux enfants de chœur - Julien + Benoit = Delta, au Nirvana ! (17/30) - 07/05/2021 Un duo plus que sympa s'empare du studio des Enfants de chœur ce dimanche : le groupe DELTA, alias Julien et Benoit. Dès les premières secondes de l'émission, leur complicité est évidente. Vous connaissiez " Je tire ", " Notre ADN ", " A l'envers à l'endroit " ? Vous allez découvrir le Nirvana, déjà second single de leur nouvel album à venir. Et dans les Enfants de chœur, sans doute allez-vous vite vous rendre compte qu'ils sont aussi de sacrés déconneurs ! Jamais les derniers pour bien rigoler. Il faut dire qu'il est difficile de faire autrement dans cette émission, tant Stacy Star, Dominique Watrin, Christophe Bourdon et Freddy Tougaux sont déchaînés . Toute cette joyeuse équipe est emmenée par la voix de Michaël Pachen... Ainsi soit-il !