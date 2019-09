François Troukens, le repenti...

L'histoire de François Troukens n'est pas banale...Ancienne figure du grand banditisme, il est devenu une personnalité médiatique, connu comme auteur, réalisateur, scénariste BD et, même présentateur de télévision. C'est de cette deuxième vie qui mérite un coup de projecteur puisqu'il est l'invité des Enfants de Choeur depuis Erquelinnes ce dimanche matin.

Une toute autre vie s'offre à lui !

Les mois qu'il a passé en prison lui ont permis une prise de conscience sur sa vie et les écarts . Il s'inscrit, depuis sa libération, dans une large réflexion sur le milieu carcéral et les chances de réinsertion. Le braqueur rangé met son expérience et sa passion de l'écriture au service de la réalisation du film "Tueurs" avec Bouli Lanners et Olivier Gourmet.

Il touche au cinéma via deux rencontres essentielles: celles de François Ozon qui tourne "Swimming Pool" dans la maison qu'il occupe dans le Lubéron et José Giovanni (lui aussi ancien repris de justice) et réalisateur de "Deux hommes dans la ville". C'est ce dernier qui le pousse à prendre la plume et tomber le flingue.

Ensuite, il va diversifier ses activités en créant une maison d'édition "Clever Editions", il lance la série "Horizon Blanc" avec le dessinateur André Osi et devient même présentateur en télévision pour un programme judiciaire.

Aujourd'hui, François Troukens mène une vie normale, celle d'un repenti qui veut mettre son expérience aux services des autres.

