Fabian Le Castel: Roi incontesté de l'imitation !

Nous sommes ce dimanche matin à la Maison de l'entité de Celles, encadré par le Mont de l'Enclus et le Mont St Aubert. La région est magnifique, verdoyante, touristique et accueillante. Pour l'étape des Nouveaux Enfants de Choeur dans la région, le public a répondu "présent" puisque plus de 500 personnes se serrent dans la salle, franchement ravi d'être là pour faire la fête avec l'équipe de chroniqueurs sous la houlette de Michael Pachen... Aujourd'hui, ce sont Freddy Tougaux, Julien Demarche, David Bartholomé et Dominique Watrin qui vont vous faire rire à la radio...

L'enfant du pays...

Quel plaisir aussi de recevoir Fabian Lecastel ! Originaire de Mouscron où il vit toujours, Fabian a commencé sa carrière d'imitateur il y a tout juste 10 ans. C'était son rêve d'enfant et il l'a réalisé. Aujourd'hui, il est un des piliers du "Grand Cactus" en télévision et épaule régulièrement Jérôme de Warzée pour des imitations dans son Cactus radio sur Vivacité. Au fil du temps, Fabian Lecastel est devenu le maître incontesté de l'imitation et de la parodie ajoutant régulièrement de nouvelles voix à son répertoire au gré de l'actualité. Il ne s'est donc pas fait prier pour nous faire la démonstration de son talent dans les Nouveaux Enfants de Choeur au grand plaisir du public qui a goûté à la qualité de soàn travail. "Standing ovation" pour Fabian au terme de l'enregistrement...

L'émission est rythmée par le Biesse Jeu avec ses questions sérieuses et ses réponses loufoques. Parmi les quatre propositions, une seule est vraie et ce n'est pas toujours celle qu'on croit ! L'équipe s'amuse, le public aussi; l'ambiance est vraiment agréable et festive.

Tout se termine en chanson avec la voix d'Emeline Tout Court en hommage à notre invité. Il est tard, passé 23h00, et le public repart repu et enchanté d'une telle soirée de folie.

Le podcast et les vidéos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio pour revivre les meilleurs moments de l'émission.