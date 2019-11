Droits dans les yeux avec Thierry Corman...

Ce dimanche matin, les Nouveaux Enfants de Choeur ont posé leurs micros dans la très belle région de Remouchamps-Aywaille en Province de Liège. Toute l'équipe est installée au Centre Récréatif. Autour de Michael Pachen, l'équipe de chroniqueurs est composée de Farah, Felix Radu, Christophe Bourdon et Dominique Watrin. Jean-Michel de Beyne-Heusay est également de la fête avec quelques -unes de ses "beyne-heuseries" dont il a le secret. Le public est chauffé à blanc avec une envie insatiable de rire pendant une heure et demi. Ne manque que l'invité...

Vos paupières sont lourdes...

Aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers Thierry Corman, l'invité des Nouveaux Enfants de Choeur. Quand vous l'aurez vu à l'oeuvre , vous ne pourrez plus jamais l'oublier. Sur scène, il fait monter des dizaines de personnes qu'il endort en un tournemain et en quelques secondes. Une fois réveillés, ces gens racontent qu'ils entendaient tout ce qui se disait mais étaient incapables d'ouvrir les yeux: conscients et endormis à la fois ! Impressionnant... Ses victimes seront choisies dans le public avec des demandes spécifiques sous hypnose comme faire une déclaration d'amour à Dominique Watrin ou demander à notre Jean-Michel de se prendre pour l'animateur de l'émission et§ parler avec des accents différents. A écouter en radio et à voir sur la plateforme auvio...

Si, dans la vie, Thierry a un vrai métier (il est dans les forces de l'ordre...), sa passion il la vit sur scène. Le déclic c'est à Messmer qu'il le doit. Après qu'il l'ai rencontré et encouragé à persévérer, Thierry Corman a travaillé les techniques du métier pour en faire un vrai show professionnel. Aujourd'hui, il se produit sous le nom de Sandman ...c'est joli ça de s'appeler le "Marchand de sable" quand on endort les gens. A aucun moment il ne veut humilier ses victimes, il veut juste amuser le public.

Dans les Nouveaux Enfants de Choeur, il prouvera la qualité et la précision de son travail avec le public de Remouchamps, ravi d'assister à un autre show dans le spectacle de l'émission. Ajoutez-y les bons mots des quatres chroniqueurs et les aventures rocambolesques de Fernande, la meilleure amie de Dominique Watrin et vous obtenez une émission radio pleine de rires et de surprises.

Le podcast et les vidéos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio . Bon dimanche avec Les Nouveaux Enfants de Choeur...