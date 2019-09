Dieu au milieu des Enfants de Choeur...

Ce dimanche matin, l'équipe des Nouveaux Enfants de Choeur pose ses valises à Erquelinnes, entre Mons et Beaumont. Le pubic a répondu présent; la salle est pleine à craquer et le public est bien décidé à s'amuser et à faire la fête. L'invité du jour est venu en voisin: Nicolas Dieu, bien connu comme chanteur de Mister Cover, est Binchois et fier de l'être. Nicolas vient nous présenter son nouveau projet "Oh Mon Dieu" pour lequel il signe cinq titres inédits sur un premier EP. Il est donc temps de laisser la parole aux Nouveaux Enfants de Choeur sur Vivacité...C'est parti !

Autour de Michael Pachen: Félix Radu, Dominique Watrin, David Bartholomé et Christophe Bourdon. Quand Nicolas Dieu monte sur scène, il est accueilli par un tonnerre d'applaudissements. Le chanteur est pétillant, drôle, curieux, attentif à tout. Il rit de bon coeur des répliques qui fusent de part et d'autre. Il s'amuse, comme un enfant, du "Biesse Jeu" et des réponses farfelues des chroniqueurs. Mais il s'en sort comme un chef.

Bourdon en très grande forme...

Avec un invité comme Nicolas Dieu, l'émission sera plus musicale que d'habitude. Nicolas nous gratifiera en direct d'une chanson de son nouvel album "Des roses et des lilas", sobrement accompagnée à la guitare, avant que le public ne se lève d'un seul homme pour chanter "Allumer le feu" avec toute l'équipe.

On sent qu'il se passe quelque chose...que tout le monde a envie de faire la fête.

Christophe Bourdon en profite pour lui aussi se mettre à chanter...Inspiré par le nom de Mister Cover, il propose "Mister Mixer" ! Il mélange la musique d'une chanson avec les paroles d'une autre dans un joli capharnaum. Il mixe par exemple Michel Fugain avec Serge Gainsbourg ou Chantal Goya avec Aznavour. Le résultat est désopilant.

Les Nouveaux Enfants de Choeur se termine par encore une chanson; celle de Emeline Tout Court qui rend hommage à Nicolas Dieu sur la musique de "Vesoul"...

Le podcast et les vidéos sont disponibles sur www.rtbf.be/auvio . Bonne amusement avec les Nouveaux Enfants de Choeur...